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«Плакала минут 20». Мирра Андреева — об эмоциях после поражения в финале Олимпиады-2024

«Плакала минут 20». Мирра Андреева — об эмоциях после поражения в финале Олимпиады-2024
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об эмоциях, которые испытала после поражения в финале Олимпиады-2024 в парном разряде с Дианой Шнайдер.

«После того как увидела плачущую Диану, сказала: «Всё в порядке, у нас есть серебро. Просто будь счастлива. Давай не будем плакать, потому что фотографии получатся уродливыми, а нам нужно их опубликовать». Мне удалось её немного успокоить, мы немного посмеялись, прошли церемонию. Наша команда была очень рада медали, все нас поддерживали.

Когда я зашла в свой номер, то села на кровать, а слёзы просто хлынули, я плакала минут 20. Я не могла их контролировать», — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.

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