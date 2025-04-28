«Плакала минут 20». Мирра Андреева — об эмоциях после поражения в финале Олимпиады-2024

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об эмоциях, которые испытала после поражения в финале Олимпиады-2024 в парном разряде с Дианой Шнайдер.

«После того как увидела плачущую Диану, сказала: «Всё в порядке, у нас есть серебро. Просто будь счастлива. Давай не будем плакать, потому что фотографии получатся уродливыми, а нам нужно их опубликовать». Мне удалось её немного успокоить, мы немного посмеялись, прошли церемонию. Наша команда была очень рада медали, все нас поддерживали.

Когда я зашла в свой номер, то села на кровать, а слёзы просто хлынули, я плакала минут 20. Я не могла их контролировать», — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.