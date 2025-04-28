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Мирра Андреева — о давлении: мне бы хотелось не обращать внимания на ожидания окружающих

Мирра Андреева — о давлении: мне бы хотелось не обращать внимания на ожидания окружающих
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как она справляется с общественным давлением и ожиданиями.

«Сейчас чувствую, что люди многого от меня ждут. Раньше ощущала себя как бы аутсайдером: да, все хотели, чтобы я выигрывала, но понимали, что, может быть, время ещё не пришло. А теперь люди хотят, чтобы я выигрывала крупные турниры, большие матчи. Но это теннис – ты никогда не знаешь, что произойдёт. Тогда люди говорили: «Она будет номером один, будет выигрывать «Шлемы», побеждать всех сильных игроков». А я думала: «Да-да, конечно, дайте мне просто наслаждаться игрой».

Мне бы хотелось не обращать внимания на ожидания окружающих. Но сейчас, когда я играю на больших турнирах и впереди важные матчи, иногда вижу сообщения или слышу, как люди говорят, что верят в меня и ждут побед, и иногда начинаю всё это слишком обдумывать.

Не знаю как, но мне удаётся не зацикливаться на этом. Наверное, потому что у меня так много дел, что нет времени об этом думать. Например, я всё ещё учусь в школе, мне осталось всего несколько месяцев. Так что я просто не успеваю погружаться в эти мысли. Хотя иногда мысли о давлении всё же всплывают, и я не могу это контролировать. Поэтому рада, что рядом со мной есть Кончита: она помогает мне справляться с ожиданиями и давлением. Со временем я сама научилась ставить какую-то защиту от всего этого», — сказала Андреева в подкасте Tennis Insider Club.

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