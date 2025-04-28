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Александр Зверев — второй после Федерера по количеству побед в первых 30 матчах в Мадриде

Александр Зверев — второй после Федерера по количеству побед в первых 30 матчах в Мадриде
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал вторым после 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, кто выиграл больше матчей из первых 30 в мужском одиночном разряде на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). На счету Зверева 25 побед, а у Федерера – 26.

После Зверева и Федерера идут Рафаэль Надаль (24), Новак Джокович (23) и Энди Маррей (23).

Александр Зверев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде, где встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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