Все матчи на турнире в Мадриде 28 апреля отменены из-за отключения электроэнергии

Сегодня, 28 апреля, на грунтовом турнире в Мадриде (Испания) все матчи перенесены на завтра из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщают организаторы турнира.

«По причинам, не зависящим от организации, и в целях обеспечения общей безопасности общенациональное отключение электроэнергии, произошедшее в Испании в понедельник, 28 апреля, вынудило отменить как дневную, так и ночную сессии Mutua Madrid Open», — говорится в заявлении.

28 апреля должны были сыграть россияне: Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Карен Хачанов. Мирра Андреева в четвёртом круге одолела Юлию Стародубцеву со счётом 6:1, 6:4.