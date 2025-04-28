Селиваненко: Мирра Андреева воспринимается всеми как претендент на уверенное лидерство

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о результатах седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра сегодня одержала уверенную победу над очень непростой соперницей, находящейся сейчас на подъёме. За прошедший с предыдущего турнира в Мадриде год Мирра уверенно закрепилась среди элиты профессионального тура и теперь уже всеми воспринимается как претендент на уверенное лидерство. Причём не в будущем, а в настоящем», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Мирра Андреева вышла в четвертьфинал, где встретится с американкой Кори Гауфф.