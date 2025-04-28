«Он очень хорош в последнее время». Серундоло — о предстоящем матче со Зверевым в Мадриде

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался о предстоящей встрече со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Я не зацикливаюсь на «Ролан Гаррос», но думаю, что моё продвижение вперёд идёт хорошо. Матч с Александром Зверевым будет очень спорным, и надеюсь, что смогу повторить прошлогоднюю победу, однако он очень хорош в последнее время», — приводит слова Серундоло Punto de Break.

В третьем круге Франсиско Серундоло победил соотечественника Фарнсиско Комесанью со счётом 6:4, 6:4. Александр Зверев на этой же стадии оказался сильнее испанца Алехандро Давидович-Фокины (2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:0).