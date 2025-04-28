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На «челленджере» в Эшториле матчи продолжили без зрителей из-за проблем с электричеством

На «челленджере» в Эшториле матчи продолжили без зрителей из-за проблем с электричеством
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Организаторы «челленджера» в Эшториле (Португалия) приняли решение продолжить матчи без зрителей из-за проблем с электричеством. Сегодня, 28 апреля, на турнире проходит квалификация. В Мадриде, а также на большей части Пиренейского полуострова начались проблемы с электричеством. Все встречи на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) были перенесены на завтра.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы были вынуждены объявить сегодняшнюю сессию закрытой (матчи продолжатся за закрытыми дверями). Мы ценим ваше понимание и надеемся, что завтра страна сможет вернуться к нормальной жизни, которой мы все так желаем», — говорится в заявлении.

Турнир в Эшториле раньше относился к категории ATP-250. Только с этого года он стал «челленджером». В этом году на соревнованиях выступят Феликс Оже-Альяссим, Алекс Михельсен, Жоао Фонсека, Лёнер Тьен и другие.

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