Гауфф — о проблемах в Мадриде: не смогла принять душ. Пришлось использовать салфетки

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что после победы в четвёртом круге на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) она не смогла принять душ и ей пришлось использовать салфетки.

«Я не смогла принять душ после матча, потому что нет воды. Пришлось использовать детские салфетки и брызгаться парфюмом. Не думаю, что мы сможем вернуться в отель, ведь светофоры не работают. Безумно, насколько мы зависим от электричества. Это просто безумие. Начинаешь задумываться о том, как жили люди до появления электричества и насколько это впечатляюще», — приводит слова Гауфф официальный сайт WTA.

Гауфф закончила свою игру четвёртого круга со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2) и отвечала на вопросы ведущей на корте, когда во всей Испании пропало электричество. В четвертьфинале Кори встретится с россиянкой Миррой Андреевой.