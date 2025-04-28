Мирра Андреева: это мой первый блэкаут. Никогда не испытывала ничего подобного

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об отключении электричества в Мадриде (Испания). На грунтовом «тысячнике» в Мадриде Андреева в четвёртом круге обыграла Юлию Стародубцеву (Украина) со счётом 6:1, 6:4.
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«Все пользуются телефонами с фонариками, но это также и весело, потому что все разговаривают друг с другом, атмосфера становится немного более дружелюбной. Это мой первый блэкаут. На самом деле это очень волнительно, потому что я никогда не испытывала ничего подобного. Очень рада, что они поставили меня первой и я смогла закончить всё вовремя», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.
В Мадриде, а также на большей части Пиренейского полуострова начались проблемы с электричеством. Все встречи турнира в Мадриде были перенесены на завтра.
- 28 апреля 2025
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