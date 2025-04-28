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Алексей Селиваненко высказался о падении Андрея Рублёва в рейтинге ATP

Алексей Селиваненко высказался о падении Андрея Рублёва в рейтинге ATP
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о падении россиянина Андрея Рублёва в рейтинге ATP.

«Для Андрея Рублёва сложно назвать выступление в Мадриде успешным. Что касается места в классификации, оно отражает результаты за последние 12 месяцев и в любом случае вторично по сравнению с самой игрой. Подобное происходит в карьере любого спортсмена», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Рублёв потерпел поражение от 75-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:0, 4:6). Россиянин не смог защитить титул.

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