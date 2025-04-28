«Пробовали ли они выключить и включить обратно?» Фриц — о блэкауте в Испании

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц с юмором отреагировал на отключение электричества в Мадриде (Испания).

«Пробовали ли они выключить и включить его обратно?» — написал Фриц в социальных сетях.

В Мадриде, а также на большей части Пиренейского полуострова начались проблемы с электричеством. Из-за отключения электричества перестала работать электронная система определения аутов, а также система ведения счёта. Позже организаторы турнира сообщили, что все встречи в Мадриде были перенесены на завтра.

Тейлор Фриц вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде, где встретится с норвежцем Каспером Руудом.