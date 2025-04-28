Елена Веснина: Мирре Андреевой по силам одолеть Гауфф и выиграть турнир в Мадриде

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о четвертьфинальном матче на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встретятся россиянка Мирра Андреева и американка Кори Гауфф.

«Мирре вполне по силам одолеть Гауфф. Её предыдущие победы в сезоне об этом говорят. Мирра — игрок очень высокого уровня. Сейчас у неё подъём в психологическом плане, она чувствует себя более уверенно, играя против игроков топ-10. Не чувствует себя новичком. В матче с Гауфф главное, чтобы у Мирры получалась мощная и агрессивная игра. Для победы нужно включить скорость — поддавливать ею и длиной. У Мирры всё это есть.

Она выиграла Индиан-Уэллс и Дубай, конечно же, может выиграть и в Мадриде. Если у тебя есть хотя бы одна победа на таких «Мастерсах», значит, ты можешь сделать вторую, третью, четвёртую и так далее», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Агаповой.