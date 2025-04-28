Андреева — о Гауфф: на «Ролан Гаррос» — 2023 она не дала мне ни единого шанса

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящей встрече с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«В последний раз на грунте я встречалась с ней на «Ролан Гаррос» — 2023. Первый сет был напряжённым, но остальная часть матча была как… Она не дала мне ни единого шанса. Однако это было два года назад, так что я просто очень рада не мстить, а посмотреть, насколько по-другому я буду играть. Думаю, это будет интересный матч», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.

Счёт личных встреч Андреевой и Гауфф — 2-0 в пользу американки. Она обыгрывала россиянку в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023 (6:7 (5:7), 6:1, 6:1) и во втором круге US Open — 2023 (6:3, 6:2).