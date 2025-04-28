«Мне нравится наблюдать за его игрой». Франсиско Серундоло — о брате Хуан-Мануэле

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло высказался о взаимоотношениях с братом Хауан-Мануэлем, который в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) уступил россиянину Даниилу Медведеву (2:6, 2:6).

«Мне нравится, что в южноамериканском теннисе появляется всё больше игроков, хочется проводить больше времени вместе с братом. Мы очень хорошо ладим и всегда поддерживаем друг друга, было бы здорово, если бы он был рядом, потому что теннис — очень одинокий вид спорта, когда ты так много путешествуешь. Связь с братом просто необходима. Мне нравится наблюдать за его игрой, и я видел его здесь на нескольких матчах, всегда делаю всё возможное, чтобы быть рядом с ним», — приводит слова Серундоло Punto de Break.