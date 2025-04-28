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В Португалии причиной блэкаута назвали «редкое атмосферное явление» в Испании

Сбой в работе электросетей Испании и Португалии был вызван «редким атмосферным явлением» на территории Испании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на португальского оператора электросетей Ren.

По информации источника, причиной стали экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании. На полную нормализацию работы португальской сети может уйти до недели.

Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья, Бильбао и Лиссабон — одни из городов, которых затронуло масштабное отключение электричества. Пострадали транспорт, интернет и водяные насосы.

На грунтовом турнире в Мадриде, Испания, из-за отключения электричества перестала работать электронная система определения аутов, а также система ведения счёта. Организаторы турнира сообщили, что все встречи в Мадриде перенесены на завтра.