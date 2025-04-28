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Анастасия Потапова: электричество нигде не восстановили. Мы всё ещё в темноте

Анастасия Потапова: электричество нигде не восстановили. Мы всё ещё в темноте
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова высказалась об отключении электроэнергии в Мадриде (Испания).

«Электричество нигде не восстановили, просто в некоторых зданиях есть генераторы. Мы всё ещё в темноте», — написала Потапова в социальных сетях.

В Мадриде, а также на большей части Пиренейского полуострова начались проблемы с электричеством. Из-за его отключения перестала работать электронная система определения аутов, а также система ведения счёта. Организаторы турнира сообщили, что все встречи в Мадриде были перенесены на завтра.

Анастасия Потапова на турнире WTA-1000 в Мадриде вышла в четвёртый круг, где встретится с украинкой Мартой Костюк.

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