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Паула Бадоса поделилась фото с Софией Вергарой из Мадрида

Паула Бадоса поделилась фото с Софией Вергарой из Мадрида
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото с колумбийско-американской актрисой, ведущей и моделью Софией Вергарой из Мадрида (Испания).

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

Напомним, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Паула Бадоса снялась с матча второго круга с россиянкой Вероникой Кудерметовой из-за хронической травмы спины. Эта встреча должна был стать первой для Бадосы после того, как она снялась с поединка третьего круга с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой на турнире WTA-1000 в Майами (США) в марте этого года. Далее Паула должна сыграть на «тысячнике» в Риме и на «Ролан Гаррос».

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