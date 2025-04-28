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«В какое время мы живём?» Вероника Кудерметова — о блэкауте в Испании

«В какое время мы живём?» Вероника Кудерметова — о блэкауте в Испании
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в социальных сетях опубликовала видео, где с супругом и личным тренером Сергеем Демёхиным поделилась эмоциями после отключения электричества в Мадриде (Испания).

Кудерметова: В какое время мы живём? Мы находимся сейчас в Мадриде. У нас нет интернета, электричества. Капец. Пару слов?

Демёхин: Каменный век в Европе, — сказали спортсмены в видео.

Вероника также выложила фото пустых полок в одном из магазинов Мадрида к концу дня.

Фото: Из личного архива Вероники Кудерметовой

В Мадриде, а также на большей части Пиренейского полуострова начались проблемы с электричеством. Из-за его отключения перестала работать электронная система определения аутов, а также система ведения счёта. Организаторы турнира сообщили, что все встречи в Мадриде были перенесены на завтра.

Вероника Кудерметова на турнире WTA-1000 в Мадриде в одиночном разряде завершила выступления, уступив в третьем круге украинке Марте Костюк (0:6, 6:4, 4:6). В парном разряде россиянка с Элисе Мертенс из Бельгии вышла в четвертьфинал.

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