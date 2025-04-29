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«Ужин на закате в Испании». Арина Соболенко опубликовала фото из Мадрида

«Ужин на закате в Испании». Арина Соболенко опубликовала фото из Мадрида
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото из Мадрида (Испания), где в понедельник, 28 апреля, произошло массовое отключение электричества.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Ужин на закате в Испании», — подписала снимки Соболенко.

В Мадриде, а также на большей части Пиренейского полуострова начались проблемы с электричеством. Из-за его отключения перестала работать электронная система определения аутов, а также система ведения счёта. На турнире в Мадриде успели сыграть только пять матчей. Все остальные перенесены на 29 апреля.

Арина Соболенко в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде должна сразиться с американкой Питон Стирнс.

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