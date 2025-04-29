Шнайдер — о сотрудничестве с Сафиной: мы много работаем над контролем негативных эмоций

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о сотрудничестве с бывшей первой ракеткой мира, а ныне тренером Динарой Сафиной.

«У меня были большие ожидания от себя, и люди вокруг меня также многого ожидали, потому что сейчас у меня более высокий рейтинг и в прошлом году я выиграла четыре титула. Я показывала отличные результаты и быстро поднималась по рейтингу. Просто было немного сложнее психологически приходить на турниры в качестве фаворита, чтобы далеко заходить и всё такое.

Начала работать с Динарой, и мы много работаем над контролем негативных эмоций. Она мне очень помогает в этом, и она видит, когда я борюсь с эмоциями. Она говорит: «Всё в порядке. Не торопись. Возьми полотенце, используй свои 30 секунд. Просто контролируй это и думай о следующем розыгрыше» или «если ты допустила ошибку и она была очень простой, просто подумай об этом мяче, о том, что ты сделала неправильно и что тебе нужно сделать лучше, чтобы не допустить ту же ошибку в следующий раз», — приводит слова Шнайдер Tennis.com.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Диана Шнайдер в четвёртом круге встретится с Игой Швёнтек из Польши.