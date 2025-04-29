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Жасмин Паолини опубликовала пост после завершения выступления на турнире в Мадриде

Жасмин Паолини опубликовала пост после завершения выступления на турнире в Мадриде
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Шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини в социальных сетях опубликовала пост, где подвела итоги своего выступления на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Последние несколько дней Мадрид не был идеальным местом для моего здоровья, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Восстанавливаю силы и готовлюсь к Риму, не могу дождаться поездки в Италию! Большое спасибо за поддержку и команде турнира в Мадриде», — написала Паолини в социальных сетях.

В одиночном разряде Жасмин Паолини дошла до третьего круга, где проиграла греческой теннисистке Марии Саккари со счётом 2:6, 1:6. В паре с Сарой Эррани они уступили дуэту Вероники Кудерметовой из России и Элисе Мертенс из Бельгии (1:6, 3:6).

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