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Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 29 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 29 апреля
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Сегодня, 29 апреля, продолжатся матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч восьмого игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 29 апреля (время московское):

  • 13:00. Диана Шнайдер (Россия) — Ига Швёнтек (Польша).
  • 14:30. Мэдисон Киз (США) — Донна Векич (Хорватия).
  • 16:00. Мария Саккари (Греция) — Элина Свитолина (Украина).
  • 16:00. Моюка Учижима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия).
  • 21:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Питон Стирнс (США).
  • 22:30. Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия).
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