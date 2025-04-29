«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 29 апреля
Сегодня, 29 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего и четвёртого кругов турнира.
Теннис. «Мастерс», Мадрид, Испания. Расписание матчей 29 апреля (время московское):
- 13:00. Алекс де Минор (Австралия) – Денис Шаповалов (Канада)
- 13:00. Карен Хачанов (Россия) – Томми Пол (США)
- 14:30. Григор Димитров (Болгария) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 6:4, 5:4 (продолжение матча)
- 14:30. Якуб Меншик (Чехия) – Александр Бублик (Казахстан)
- 15:00. Стефанос Циципас (Греция) – Лоренцо Музетти (Италия)
- 15:30. Александр Зверев (Германия) – Франсиско Серундоло (Аргентина)
- 16:00. Джек Дрейпер (Великобритания) – Маттео Берреттини (Италия)
- 20:00. Даниил Медведев (Россия) – Брэндон Накашима (США)
- 22:30. Тейлор Фриц (США) – Каспер Рууд (Норвегия)
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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