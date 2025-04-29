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Тренер Рыбакиной: Елена отличная теннисистка, ей нужно набраться немного уверенности

Тренер Рыбакиной: Елена отличная теннисистка, ей нужно набраться немного уверенности
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Давиде Сангинетти, тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, заявил, что его подопечной необходимо обрести уверенность для хороших результатов на турнирах.

— Как проходят эти недели с Еленой?
— Мы тренировались два месяца, она отличная теннисистка, ей просто нужно набраться немного уверенности. Я убеждён, что благодаря этому у нас может быть отличный год. Все удары хороши. Возможно, ей нужно немного больше скорости, но также и уверенности в том, что она может победить в важные моменты.

— Какой вклад вы можете внести?
— Наверное, немного спокойствия, чтобы она не нервничала и не думала, что ей всегда нужно побеждать. Может быть, ещё немного техники и тактики на корте, — приводит слова Сангинетти Punto de Break.

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