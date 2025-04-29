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Бултер пошутила о том, как блэкаут в Испании повлиял на её отношения с де Минором

Бултер пошутила о том, как блэкаут в Испании повлиял на её отношения с де Минором
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40-я ракетка мира британка Кэти Бултер пошутила в ответ на сообщение своего жениха седьмой ракетки мира австралийца Алекса де Минора о том, как отключение электричества в Испании может влиять на жизнь.

«Не обращайте внимания, что я не в Сети. Гуляю уже в третий раз сегодня и наконец-то нашёл место, где ловит Сеть и можно узнать, что происходит в мире», – написал де Минор в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Представь себе, что ты обвиняешь отключение электричества в стране в том, что не отвечал мне весь день. Настоящий красный флаг в отношениях», – пошутила в ответ на сообщение Бултер.

Напомним, 28 апреля все матчи теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за массового отключения электричества в стране.

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