Организаторы турнира в Мадриде сообщили о восстановлении электроснабжения после блэкаута

Пресс-служба турнира в Мадриде (Испания) сообщила о полном восстановлении электричества после полного блэкаута в понедельник, 28 апреля. Игровой день стартует в 13:00 мск.

«Электроснабжение в Caja Mágica восстановлено. Для обеспечения надлежащего функционирования всего объекта ворота откроются в 12:00. Игровой день начнётся в 13:00, как и планировалось», — сообщается в заявлении организаторов в соцсетях.

Напомним, в понедельник матчи были остановлены примерно в 13:45 мск из-за отсутствия электричества. Позднее стало известно, что перебои с электроэнергией были в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.