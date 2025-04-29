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Григора Димитрова заподозрили в отношениях с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес

Григора Димитрова заподозрили в отношениях с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес
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16-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров был заподозрен в отношениях с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.

Это предположение появилось в социальных сетях после того, как актрису заметили в боксе теннисиста во время его матча во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Гонсалес тёплым поцелуем в щёку поздравила Димитрова с победой над чилийцем Николасом Харри.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 18:25 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Эйсе Гонсалес 35 лет. Известна игрой в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Бладшот», «Аферистка», «Министерство неджентльменских дел». Ранее ей приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Григор Димитров встречался с теннисисткой Марией Шараповой, певицей Николь Шерзингер, бизнесвумен Лолитой Османовой и актрисой Магдалиной Генеа.

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