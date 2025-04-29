Григора Димитрова заподозрили в отношениях с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес

16-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров был заподозрен в отношениях с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.

Это предположение появилось в социальных сетях после того, как актрису заметили в боксе теннисиста во время его матча во втором круге на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Гонсалес тёплым поцелуем в щёку поздравила Димитрова с победой над чилийцем Николасом Харри.

Эйсе Гонсалес 35 лет. Известна игрой в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Бладшот», «Аферистка», «Министерство неджентльменских дел». Ранее ей приписывали отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду.

Григор Димитров встречался с теннисисткой Марией Шараповой, певицей Николь Шерзингер, бизнесвумен Лолитой Османовой и актрисой Магдалиной Генеа.