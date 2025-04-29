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Чемпион «Шлемов» в паре Макс Пёрселл дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг

Чемпион «Шлемов» в паре Макс Пёрселл дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В декабре 2024 года Пёрселл признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода) и запросил временное отстранение. Нарушение произошло в декабре 2023 года, теннисист получил внутривенные вливания объёмом более 500 мл при допустимых 100 мл.

Отмечается, что Макс Пёрселл принял дисквалификацию. Полное сотрудничество игрока и предоставление информации ITIA позволили сократить санкции на 25%. Его отстранение завершится 11 июня 2026 года.

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