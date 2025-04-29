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Мирре Андреевой исполнилось 18 лет

Мирре Андреевой исполнилось 18 лет
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Седьмой ракетке мира российской теннисистке Мирре Андреевой исполнилось 18 лет.

Андреева – победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне она выиграла турниры WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и американском Индиан-Уэллсе. На счету Андреевой серебряная медаль Олимпийских игр в Париже-2024 в парном женском разряде, которую она завоевала вместе с россиянкой Дианой Шнайдер. Андреева стала самым молодым призёром теннисного турнира на Олимпийских играх с 1992 года, когда американка Дженнифер Каприати выиграла золото в одиночном разряде в возрасте 16 лет 132 дней.
Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» – 2024.

30 апреля Андреева проведёт матч 1/4 финала грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встретится с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 12:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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