Тиафо сравнил нынешний АТР-тур с началом 2000-х

17-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо высказался о текущем раскладе сил в АТР-туре.
«Думаю, уровень игроков очень похож, каждый может обыграть кого угодно в конкретный день. Сейчас захватывающее время. Теннис напоминает мне период с 2000 по 2004 или 2005 год. Это окно возможностей.
Каждый может выиграть «Шлем». Каждый может выиграть такие турниры, как «Мастерс» в Мадриде. Думаю, в каждом сезоне на «Мастерсах» будет по восемь-девять разных победителей. Уверен в этом.
Может быть, Алькарас и Синнер возьмут по два-три титула, но игра ведётся открыто. Никто никого не боится. Никто не настолько лучше других — за исключением Синнера и Алькараса. Я уважаю этих двоих. Но все остальные, если не играют хорошо, могут проиграть», – приводит слова Тиафо Tennis Up To Date.
Напомним, Тиафо вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде, где 29 апреля сыграет с французом Александром Мюллером. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) проходит с 23 апреля по 4 мая.
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