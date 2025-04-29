Тиафо сравнил нынешний АТР-тур с началом 2000-х

17-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо высказался о текущем раскладе сил в АТР-туре.

«Думаю, уровень игроков очень похож, каждый может обыграть кого угодно в конкретный день. Сейчас захватывающее время. Теннис напоминает мне период с 2000 по 2004 или 2005 год. Это окно возможностей.

Каждый может выиграть «Шлем». Каждый может выиграть такие турниры, как «Мастерс» в Мадриде. Думаю, в каждом сезоне на «Мастерсах» будет по восемь-девять разных победителей. Уверен в этом.

Может быть, Алькарас и Синнер возьмут по два-три титула, но игра ведётся открыто. Никто никого не боится. Никто не настолько лучше других — за исключением Синнера и Алькараса. Я уважаю этих двоих. Но все остальные, если не играют хорошо, могут проиграть», – приводит слова Тиафо Tennis Up To Date.

Напомним, Тиафо вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде, где 29 апреля сыграет с французом Александром Мюллером. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) проходит с 23 апреля по 4 мая.