Петрова: Мирра Андреева будет топ-игроком, но навряд ли станет такой же, как Шарапова

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова считает, что 18-летняя Мирра Андреева не повторит успешную карьеру пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой.

«Абсолютно согласна, что Мирра — наша главная звезда в теннисе на данный момент. К ней приковано всё внимание не только российского тенниса, но и международного. Многие её начали сравнивать с великими теннисистами, хотя всё же забегать так вперёд не стоит.

Сможет ли она стать самой успешной? Моё мнение, что Мирра будет топ-игроком, она может выиграть несколько «Больших шлемов», но навряд ли станет такой же, как, к примеру, Маша Шарапова, которая на протяжении долгого времени стояла на высоте, всю свою карьеру выигрывала «Большие шлемы» и добивалась всевозможных успехов», — приводит слова Петровой ТАСС.