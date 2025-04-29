Агент Мирры Андреевой поздравил её с днём рождения

Спортивный агент Хуан Херар поздравил седьмую ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву с 18-летием. Он опубликовал их совместную фотографию на своей личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Херара

«С днём рождения. #18», — подписал снимок Херар.

Мирре Андреевой исполнилось 18 лет сегодня, 29 апреля. Юная российская теннисистка — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне она выиграла турниры WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и американском Индиан-Уэллсе.

На счету Андреевой серебряная медаль Олимпийских игр в Париже-2024 в парном женском разряде, которую она завоевала вместе с россиянкой Дианой Шнайдер. Лучшим результатом Мирры на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» – 2024.