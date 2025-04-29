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Пёрселл: допинг-дело длилось месяцы. Было невозможно нормально спать и есть

Пёрселл: допинг-дело длилось месяцы. Было невозможно нормально спать и есть
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл прокомментировал решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о своей 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Это дело длилось месяцы, оказывало серьёзное влияние на качество моей жизни. От невозможности нормально спать и есть, отказа быть наедине с собой до развития нервных тиков, с которыми я до сих пор борюсь изо дня в день. Я не мог сидеть и наслаждаться чем-либо без мысли о деле и бесконечных возможностей того, какую санкцию я получу.

Я полностью сотрудничал с ITIA. Я так рад, что всё это наконец-то закончилось и я могу жить дальше. Я принял ошибку, которую совершил, и буду ещё более старательным во всём, что касается честности спорта. Я горжусь тем, что я чистый спортсмен, и никогда не был никем иным», — написал Пёрселл на личной странице в соцсетях.

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