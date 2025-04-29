«В месте третьего мира». Пёрселл раскрыл, за что получил дисквалификацию на 18 месяцев

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл рассказал, при каких обстоятельствах нарушил антидопинговые правила, за что был дисквалифицирован на 18 месяцев.

В декабре 2024 года Пёрселл признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода) и запросил временное отстранение. Нарушение произошло в декабре 2023 года, теннисист получил внутривенные вливания витаминов объёмом более 500 мл при допустимых 100 мл.

«ITIA признало, что вливание свыше лимита в 100 мл не было преднамеренным. Это дело полностью касается превышения допустимого лимита объёма для вливания. Все вещества во вливании были одобрены ВАДА. Кроме того, оно не дало мне никаких преимуществ в плане повышения производительности. Это произошло за 11 дней до моего первого матча сезона и также было сделано в круглосуточном медицинском учреждении в месте третьего мира после того, как я почувствовал себя плохо и устал после тренировки», — написал Пёрселл на личной странице в соцсетях.