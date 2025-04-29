Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф — о блэкауте в Мадриде: сначала подумала, что это просто проблемы с микрофоном

Гауфф — о блэкауте в Мадриде: сначала подумала, что это просто проблемы с микрофоном
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она восприняла отключение электричества на турнире в испанском Мадриде, которое произошло во время её интервью на корте после победы в матче четвёртого круга над швейцаркой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2).

Мадрид (ж). 4-й круг
28 апреля 2025, понедельник. 12:10 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это так странно. Очевидно, моё интервью тогда прервалось, но я подумала, что это просто проблемы с микрофоном на стадионе — у меня уже такое было в Индиан-Уэллсе, и я решила, что ничего страшного, бывает. Потом я пошла по коридору, и охранник сказал: «Идите по лестнице», но не объяснил почему. Я такая: «Ну ладно». Вокруг была кромешная тьма, и тут я начала понимать, что это отключилось электричество. Я думала, это что-то локальное, а потом поняла — это по всей стране. Это безумие», — сказала Гауфф в микст-зоне турнира в Мадриде.

Напомним, 28 апреля все матчи теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за массового отключения электричества в Испании.

Материалы по теме
Фото
Гауфф не успела дать послематчевое интервью из-за отключения электричества
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android