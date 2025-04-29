Гауфф — о блэкауте в Мадриде: сначала подумала, что это просто проблемы с микрофоном

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как она восприняла отключение электричества на турнире в испанском Мадриде, которое произошло во время её интервью на корте после победы в матче четвёртого круга над швейцаркой Белиндой Бенчич (6:4, 6:2).
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«Это так странно. Очевидно, моё интервью тогда прервалось, но я подумала, что это просто проблемы с микрофоном на стадионе — у меня уже такое было в Индиан-Уэллсе, и я решила, что ничего страшного, бывает. Потом я пошла по коридору, и охранник сказал: «Идите по лестнице», но не объяснил почему. Я такая: «Ну ладно». Вокруг была кромешная тьма, и тут я начала понимать, что это отключилось электричество. Я думала, это что-то локальное, а потом поняла — это по всей стране. Это безумие», — сказала Гауфф в микст-зоне турнира в Мадриде.
Напомним, 28 апреля все матчи теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за массового отключения электричества в Испании.
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