Накашима поделился ожиданиями от матча с Даниилом Медведевым в четвёртом круге Мадрида
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32-я ракетка мира американский теннисист Брэндон Накашима поделился ожиданиями от встречи с чемпионом US Open, 10-м номером рейтинга ATP россиянином Даниилом Медведевым в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Брэндон Накашима
Б. Накашима
«Мы играли пару лет назад в Индиан-Уэллсе, на харде, но с тех пор я прибавил. Это будет тяжёлый матч, он играет хорошо. Вероятно, долгие, физически затратные розыгрыши. Но я с нетерпением жду матча», — приводит слова Накашимы пресс-служба ATP.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2023 году — 6:4, 6:3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 20:00 мск.
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