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Пресс-служба Australian Open поздравила Мирру Андрееву с днём рождения

Пресс-служба Australian Open поздравила Мирру Андрееву с днём рождения
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Пресс-служба Australian Open опубликовала пост в честь дня рождения седьмой ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой, разместив видео одного из ярких розыгрышей спортсменки на турнире. Сегодня, 29 апреля, ей исполнилось 18 лет.

«Что за талант, что за теннисистка. С 18-м днём рождения, Мирра Андреева!» — подписала пост пресс-служба Australian Open.

Юная российская теннисистка — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне она выиграла турниры WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и американском Индиан-Уэллсе.

На счету Андреевой серебряная медаль Олимпийских игр в Париже-2024 в парном женском разряде, которую она завоевала вместе с россиянкой Дианой Шнайдер. Лучшим результатом Мирры на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» – 2024.

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