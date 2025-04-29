Шнайдер — Швёнтек: россиянка выиграла тай-брейк второго сета после «баранки» в Мадриде
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга.
Шнайдер перевела матч в третью партию после победы на тай-брейке второго сета — 7:6 (7:3). Первую партию россиянка проиграла с «баранкой» (0:6). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|7 7
|4
|
|6 3
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Диана Шнайдер и Ига Швёнтек играют друг с другом впервые.
Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является Ига Швёнтек.
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