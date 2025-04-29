Шнайдер — Швёнтек: россиянка выиграла тай-брейк второго сета после «баранки» в Мадриде

В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» полька Ига Швёнтек, занимающая вторую строчку рейтинга.

Шнайдер перевела матч в третью партию после победы на тай-брейке второго сета — 7:6 (7:3). Первую партию россиянка проиграла с «баранкой» (0:6). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Диана Шнайдер и Ига Швёнтек играют друг с другом впервые.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является Ига Швёнтек.