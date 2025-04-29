Де Минор пробился в четвёртый круг турнира в Мадриде, обыграв Шаповалова
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Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв 30-й номер рейтинга канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:3, 7:6.
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:10 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Матч продлился 1 час 30 минут. За это время де Минор сделал одну подачу навылет и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Шаповалов сделал за матч шесть эйсов, допустив при этом пять двойных ошибок. Он заработал один брейк-пойнт, который не смог реализовать.
В четвёртом круге турнира в Мадриде де Минор сыграет против победителя встречи между греком Стефаносом Циципасом и итальянцем Лоренцо Музетти. Действующим победителем турнира является российский теннисист Андрей Рублёв.
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