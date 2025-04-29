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Хачанов покинул турнир в Мадриде, уступив Полу в третьем круге

Хачанов покинул турнир в Мадриде, уступив Полу в третьем круге
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25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг грунтового турнира категории «Мастерс» в испанском Мадриде, уступив 12-й ракетке мира американцу Томми Полу со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За это время Хачанов сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки. Также он сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Пол сделал шесть эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Пол сыграет против победителя встречи между итальянцем Маттео Берреттини и британским теннисистом Джеком Дрейпером.

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