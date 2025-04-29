Хачанов покинул турнир в Мадриде, уступив Полу в третьем круге

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг грунтового турнира категории «Мастерс» в испанском Мадриде, уступив 12-й ракетке мира американцу Томми Полу со счётом 3:6, 6:3, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 43 минуты. За это время Хачанов сделал одну подачу навылет и допустил две двойные ошибки. Также он сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх. Пол сделал шесть эйсов и допустил две двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Пол сыграет против победителя встречи между итальянцем Маттео Берреттини и британским теннисистом Джеком Дрейпером.