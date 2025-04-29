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«Сейчас его волнует только Уимблдон». Иснер — о грунтовом сезоне Джоковича

«Сейчас его волнует только Уимблдон». Иснер — о грунтовом сезоне Джоковича
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Экс девятая ракетка мира американец Джон Иснер поделился своим мнением о текущей форме 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича и его перспективах во второй половине грунтового сезона.

«Трудно судить, но, по-моему, сейчас его волнует только Уимблдон. Выиграть «Ролан Гаррос» сейчас для него очень тяжело, и, возможно, он сам это понимает.

Играть три сета из пяти на грунте, две недели подряд, против всех этих топовых игроков, с возвращающимся Янником Синнером — это маловероятно. В принципе, это вообще не его лучшее покрытие, а сейчас он ещё и играет на нём слабо», – сказал Иснер во время записи подкаста Nothing Major.

На проходящем с 23 апреля по 4 мая турнире серии «Мастерс» в испанском Мадриде Джокович проиграл в стартовом матче турнира, уступив итальянцу Маттео Арнальди – 3:6, 4:6. Это поражение стало вторым подряд для серба в стартовых матчах турниров серии «Мастерс» в этом сезоне. Ранее он уступил Алехандро Табило (3:6, 4:6) на турнире в Монте-Карло.

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