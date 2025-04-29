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Диана Шнайдер в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвёртом круге турнира в Мадриде

Диана Шнайдер в упорной борьбе проиграла Иге Швёнтек в четвёртом круге турнира в Мадриде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она в непростой борьбе проиграла пятикратной победительнице турниров «Большого шлема», второй ракетке мира польке Иге Швёнтек со счётом 0:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 7 4
6 		6 3 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. На счету Швёнтек пять эйсов, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча между американкой Мэдисон Киз и хорваткой Донной Векич.

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