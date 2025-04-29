Янник Синнер встречается с 31-летней русской моделью — источник

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встречается с русской моделью Ларой Лието. Об этом сообщает Chi.

Пару заметили вместе на днях в Монте-Карло (Монако), где живёт Синнер. Лието также наблюдала за тренировками Синнера с трибун корта. Позднее СМИ заметили их целующимися.

Ларе Лието 31 год, она родилась в России, на протяжении долгого времени живёт за границей. С 2012 по 2018 год она встречалась с известным американским актёром Адриеном Броди.

Напомним, в 2024 году Янник Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. Они объявили об отношениях в мае, в последний раз вместе их видели после US Open — 2024, который Синнер выиграл.