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Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Игой Швёнтек

Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Игой Швёнтек
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла хорватку Донну Векич (21-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 7 4
6 		6 3 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Киз выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Векич ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Мэдисон Киз встретится с действующей чемпионкой соревнований полькой Игой Швёнтек.

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