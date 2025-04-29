Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «тысячника» в Мадриде, где сыграет с Игой Швёнтек
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она обыграла хорватку Донну Векич (21-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
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|3
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|7 7
|4
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|6 3
|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Киз выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Векич ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В четвертьфинале турнира в Мадриде Мэдисон Киз встретится с действующей чемпионкой соревнований полькой Игой Швёнтек.
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