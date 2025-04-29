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Бублик уступил Меншику в четвёртом круге турнира в Мадриде

Бублик уступил Меншику в четвёртом круге турнира в Мадриде
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23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прошёл в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде, обыграв 75-й номер мирового рейтинга казахстанского теннисиста Александра Бублика — 6:3, 6:2.

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 15:20 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча продлилась 57 минут. За это время чешский теннисист сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Бублик совершил одну двойную ошибку и сделал четыре эйса. За матч он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Меншик сыграет против победителя встречи между немцем Александром Зверевым и аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

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