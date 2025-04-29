Бублик уступил Меншику в четвёртом круге турнира в Мадриде
Поделиться
23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прошёл в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде, обыграв 75-й номер мирового рейтинга казахстанского теннисиста Александра Бублика — 6:3, 6:2.
Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 15:20 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Бублик
А. Бублик
Встреча продлилась 57 минут. За это время чешский теннисист сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Бублик совершил одну двойную ошибку и сделал четыре эйса. За матч он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале турнира в Мадриде Меншик сыграет против победителя встречи между немцем Александром Зверевым и аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
17:11
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:04
-
14:42
-
14:41
-
13:54
-
13:21
-
13:13
-
12:48
-
12:40
-
12:15
-
12:02
-
11:23
-
11:13
-
11:03
-
10:52
-
10:39
-
10:15
-
09:40
-
09:38
-
09:20
-
00:51
-
00:41
-
00:18
- 28 апреля 2025
-
23:56
-
23:43
-
23:04
-
21:48