Бублик уступил Меншику в четвёртом круге турнира в Мадриде

23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прошёл в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде, обыграв 75-й номер мирового рейтинга казахстанского теннисиста Александра Бублика — 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 57 минут. За это время чешский теннисист сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Бублик совершил одну двойную ошибку и сделал четыре эйса. За матч он не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Меншик сыграет против победителя встречи между немцем Александром Зверевым и аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.