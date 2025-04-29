Димитров одолел Фирнли в третьем круге турнира в Мадриде
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16-я ракетка мира болгарин Григор Димитров вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в испанском Мадриде, обыграв 68-ю ракетку мира британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:4, 7:6.
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:05 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли
С учётом времени игры, которое теннисисты провели на корте в понедельник, 28 апреля, матч продлился 1 час 49 минут. Димитров сделал 11 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки и реализовав три брейк-пойнта из пяти. Фирнли сделал за матч семь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.
В четвёртом круге турнира в Мадриде Григор Димитров сыграет против победителя встречи между британцем Кэмероном Норри и канадцем Габриэлем Диалло.
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