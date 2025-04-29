Димитров одолел Фирнли в третьем круге турнира в Мадриде

16-я ракетка мира болгарин Григор Димитров вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в испанском Мадриде, обыграв 68-ю ракетку мира британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:4, 7:6.

С учётом времени игры, которое теннисисты провели на корте в понедельник, 28 апреля, матч продлился 1 час 49 минут. Димитров сделал 11 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки и реализовав три брейк-пойнта из пяти. Фирнли сделал за матч семь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Григор Димитров сыграет против победителя встречи между британцем Кэмероном Норри и канадцем Габриэлем Диалло.