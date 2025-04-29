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Димитров одолел Фирнли в третьем круге турнира в Мадриде

Димитров одолел Фирнли в третьем круге турнира в Мадриде
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16-я ракетка мира болгарин Григор Димитров вышел в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в испанском Мадриде, обыграв 68-ю ракетку мира британца Джейкоба Фирнли со счётом 6:4, 7:6.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:05 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Джейкоб Фирнли
Великобритания
Джейкоб Фирнли
Д. Фирнли

С учётом времени игры, которое теннисисты провели на корте в понедельник, 28 апреля, матч продлился 1 час 49 минут. Димитров сделал 11 подач навылет, допустив при этом две двойных ошибки и реализовав три брейк-пойнта из пяти. Фирнли сделал за матч семь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В четвёртом круге турнира в Мадриде Григор Димитров сыграет против победителя встречи между британцем Кэмероном Норри и канадцем Габриэлем Диалло.

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