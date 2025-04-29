«Маленькая вдохновительница». Анастасия Павлюченкова поздравила Мирру Андрееву с 18-летием

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47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова мило поздравила седьмую ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву с 18-летием.

«С днём рождения, моя маленькая вдохновительница», — написала Павлюченкова на личной странице в соцсетях.

Мирре Андреевой исполнилось 18 лет сегодня, 29 апреля. Юная российская теннисистка — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В текущем сезоне она выиграла турниры WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и в американском Индиан-Уэллсе.

На счету Андреевой серебряная медаль Олимпийских игр в Париже — 2024 в парном женском разряде, которую она завоевала вместе с россиянкой Дианой Шнайдер. Лучшим результатом Мирры на турнирах «Большого шлема» является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2024.