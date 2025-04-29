«Помнишь, когда теннис был лёгким?» Бублик поговорил с судьёй по ходу матча с Меншиком

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отличился очередной яркой цитатой во время матча. На сей раз это произошло во время четвёртого круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где Бублик встречался с 23-й ракеткой мира чехом Якубом Меншиком и проиграл со счётом 3:6, 2:6.

«Помнишь, когда теннис был лёгким? Пять лет назад играть в теннис было очень легко. В топ-50 была кучка случайных людей, которые едва двигались. А теперь этот парень [Меншик] даже не входит в топ-10. Какого чёрта?» — сказал Бублик, обращаясь к судье на вышке, во время одного из переходов между геймами.