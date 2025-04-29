Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Помнишь, когда теннис был лёгким?» Бублик поговорил с судьёй по ходу матча с Меншиком

«Помнишь, когда теннис был лёгким?» Бублик поговорил с судьёй по ходу матча с Меншиком
Комментарии

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отличился очередной яркой цитатой во время матча. На сей раз это произошло во время четвёртого круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), где Бублик встречался с 23-й ракеткой мира чехом Якубом Меншиком и проиграл со счётом 3:6, 2:6.

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 15:20 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Помнишь, когда теннис был лёгким? Пять лет назад играть в теннис было очень легко. В топ-50 была кучка случайных людей, которые едва двигались. А теперь этот парень [Меншик] даже не входит в топ-10. Какого чёрта?» — сказал Бублик, обращаясь к судье на вышке, во время одного из переходов между геймами.

Материалы по теме
Бублик уступил Меншику в четвёртом круге турнира в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android