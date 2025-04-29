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Организаторы турнира в Мадриде вернут деньги зрителям за билеты на матчи 28 апреля

Организаторы турнира в Мадриде вернут деньги зрителям за билеты на матчи 28 апреля
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Организаторы теннисного турнира в Мадриде вернут денежные средства всем зрителям, которые покупали билеты на несостоявшиеся матчи турнира, запланированные на 28 апреля.

«Все, кто приобрёл билеты на понедельник, 28 апреля (дневная или вечерняя сессия), получат полный возврат средств на ту банковскую карту, с которой была произведена покупка. Возврат будет осуществлён автоматически в ближайшие дни. Покупатели, оплатившие билеты наличными, должны связаться с организаторами турнира для получения инструкций», – сообщили организаторы турнира в Мадриде.

Напомним, что 28 апреля все матчи теннисного турнира в Мадриде были отменены из-за массового отключения электричества в Испании. Соревновательная часть турнира продолжилась 29 апреля.

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