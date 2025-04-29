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«Просто расслабилась». Ига Швёнтек рассказала, что делала во время блэкаута в Мадриде

«Просто расслабилась». Ига Швёнтек рассказала, что делала во время блэкаута в Мадриде
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над россиянкой Дианой Шнайдер в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Мадриде (6:0, 6:7 (3:7), 6:4) рассказала, как провела время во время блэкаута.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 7 4
6 		6 3 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я просто расслабилась и использовала это время, чтобы не думать о том, что мне делать. Сигнала не было. Никто не пользовался телефонами… это было здорово», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Напомним, в понедельник матчи были остановлены примерно в 13:45 мск из-за отсутствия электричества. Позднее стало известно, что перебои с электроэнергией были в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.

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