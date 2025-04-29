«Просто расслабилась». Ига Швёнтек рассказала, что делала во время блэкаута в Мадриде

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после победы над россиянкой Дианой Шнайдер в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Мадриде (6:0, 6:7 (3:7), 6:4) рассказала, как провела время во время блэкаута.

«Я просто расслабилась и использовала это время, чтобы не думать о том, что мне делать. Сигнала не было. Никто не пользовался телефонами… это было здорово», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Напомним, в понедельник матчи были остановлены примерно в 13:45 мск из-за отсутствия электричества. Позднее стало известно, что перебои с электроэнергией были в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.